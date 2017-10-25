Кучук: не надо ни в чём обвинять «Ростов», нужно пройти эту полосу

Главный тренер «Ростова» Леонид Кучук прокомментировал поражение в матче 1/8 финала Кубка России с «Амкаром» (1:1, 9-10 пен). Встреча проходила в Ростове-на-Дону на стадионе «Олимп-2».
«Благодарен ребятам за их игру. Мы пропустили гол в первой же атаке соперника, после рикошета. Но не остановились, не сложили руки, а попытались переломить ход встречи. Владели преимуществом, пытались все-таки додавить соперника, и за это я благодарен команде. Пенальти же — это просто лотерея. Никого не могу обвинять, могу только поблагодарить команду за хороший уровень игры.
Александр Бухаров дважды был травмирован. Ему нужно время, чтобы войти в тонус. Саша провёл хороший матч, от него исходило много угрозы, но не везло. Отдельное ему спасибо, что выдержал все 120 минут, был активен до конца. Дядюн получил травму в матче с «Тосно». У Калачёва тоже в простейший ситуации произошёл рецидив старой травмы, пока что он не тренируется.
Не надо ни в чем обвинять команду. Ребята играют на положительный результат. Надо пройти эту полосу. В каждом матче имеем преимущество, но мимолётная потеря концентрации — и опять получается, что соперник с единственного момента забил. Рикошет, мяч понесло по ветру — и всё. Ещё раз спасибо команде за этот матч», — цитирует тренера сайт клуба.