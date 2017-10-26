Крижанац: после чемпионского матча вручили Домингесу виски — алкоголя было много

Бывший защитник «Зенита» Ивица Крижанац рассказал, как команда отблагодарила экс-футболиста сине-бело-голубых Алехандро Домингеса, который в выездном матче заключительного тура сезона-2007 с «Сатурном» на последних минутах спас свой клуб от пропущенного гола, выбив мяч головой с линии ворот. Победа в той игре (1:0) позволила «Зениту» завоевать чемпионский титул впервые с 1984 года.
«По-моему, после игры мы вручили ему бутылку виски или ещё чего-то крепкого — алкоголя тогда было очень много, ха-ха. На самом деле безо всяких шуток можно сказать, что он спас команду. Шли последние минуты, был угловой у наших ворот, и Домингес даже не должен был находиться там, где в итоге оказался. А если бы «Сатурн» сравнял счёт, нам не хватило бы времени забить второй мяч», — цитирует Крижанаца официальный сайт петербургского клуба.