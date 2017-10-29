«Атлетик» (Бильбао) — «Барселона». Видеообзор матча

«Барселона» выиграла у «Атлетика» из Бильбао в матче 10-го тура испанской Примеры. Встреча проходила в Бильбао на стадионе «Сан-Мамес» и завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей.
На 36-й минуте Лионель Месси сыграл налево на Хорди Альбу, а тот прострелом вернул мяч партнёру в штрафную, откуда аргентинец переправил мяч в ворота. В концовке Месси разогнал контратаку «три в два», сыграв налево на Луиса Суареса, чей опасный удар в дальний угол вратарь отразил на Паулиньо, а бразилец добил мяч в пустые ворота.
«Барселона», которая набрала 28 очков, занимает первое место в турнирной таблице испанской Примеры. «Атлетик», имеющий в активе 11 баллов, находится на 11-й строчке.
Посмотреть самые интересные моменты первого и второго таймов матча можно в группе телеканала СИЛА в социальной сети «ВКонтакте».