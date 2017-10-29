Тренер «Химок»: «Кубань» явно не на своём месте в турнирной таблице ФНЛ

Главный тренер «Химок» Александр Ирхин прокомментировал победу над «Кубанью» (2:1) в домашнем матче 20-го тура ФНЛ.
«Получилась тяжелая игра. Соперник явно не на своем месте в турнирной таблице. Хороший подбор игроков, которые сыграны. Я рад за своих ребят. Мы добавили во втором тайме. Могли забить и больше. Есть характер у нашей команды. Победа закономерна. В конце матча соперник перешел на навал, а мы выстояли», — цитирует Ирхина сайт ФНЛ.
«Кубань» занимает 12-е место в турнирной таблице ФНЛ с 24 очками.