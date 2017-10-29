«Локомотив» разгромил «Зенит» и стал единоличным лидером в таблице РФПЛ

В матче 15-го тура российской Премьер-Лиги «Зенит» принимал на своём поле «Локомотив». Встреча проходила на стадионе «Санкт-Петербург» и завершилась победой гостей со счётом 3:0.
В составе победителей дубль оформил перуанский полузащитник Джефферсон Фарфан, а ещё один гол забил хавбек Алексей Миранчук. Таким образом, «Зенит» потерпел второе поражение в текущем сезоне РФПЛ. В матче 13-го тура подопечные Роберто Манчини проиграли тульскому «Арсеналу» (0:1). Та встреча также прошла в Санкт-Петербурге.
«Локомотив» набрал 32 очка и стал единоличным лидером в турнирной таблице РФПЛ. «Зенит» (29) располагается на второй строчке.
Посмотреть голы можно в «твиттере» РФПЛ.