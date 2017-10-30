Де Брюйне: игроки «Манчестер Сити» могут забивать даже с закрытыми глазами

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брюйне высказал мнение, что его команда вряд ли сможет пройти весь сезон без поражений. После 10 туров подопечные Пепа Гвардиолы забили уже 35 голов в чемпионате Англии и не проиграли ни одного матча во всех турнирах.
«Мы выходим на поле и знаем, что у нас будут моменты. Поэтому мы и много забиваем, а некоторые наши игроки могут делать это даже с закрытыми глазами. Пройти весь сезон без поражений будет крайне трудно. Я считаю, что это практически нереально. Конкуренция в АПЛ стала ещё выше, да и мы играем сразу в трёх турнирах, где можем допустить осечку», — цитирует Де Брюйне Daily Star.
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