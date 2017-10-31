Фарфан, Ал. Миранчук и Смолов претендуют на звание MVP 15-го тура РФПЛ

Предлагаем принять участие в выборе самого ценного игрока 15-го тура РФПЛ. Эксперты, журналисты и представители лиги уже предложили свои кандидатуры. Фаворитами на звание MVP являются Джефферсон Фарфан («Локомотив»), Алексей Миранчук («Локомотив») и Фёдор Смолов («Краснодар»).
У читателей «Чемпионата» есть реальная возможность повлиять на результаты, приняв участие в голосовании «Выбери лучшего в туре». Кроме того, учитываются результаты опроса в соцсети «ВКонтакте».
На звание MVP 15-го тура РФПЛ также претендуют: Давид Юрченко («Тосно»), Фернандо («Спартак») и Ондржей Ванек («Уфа»).