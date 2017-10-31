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Фарфан, Ал. Миранчук и Смолов претендуют на звание MVP 15-го тура РФПЛ

31 октября 2017, вторник. 08:30 Футбол

Предлагаем принять участие в выборе самого ценного игрока 15-го тура РФПЛ. Эксперты, журналисты и представители лиги уже предложили свои кандидатуры. Фаворитами на звание MVP являются Джефферсон Фарфан («Локомотив»), Алексей Миранчук («Локомотив») и Фёдор Смолов («Краснодар»).

У читателей «Чемпионата» есть реальная возможность повлиять на результаты, приняв участие в голосовании «Выбери лучшего в туре». Кроме того, учитываются результаты опроса в соцсети «ВКонтакте».

На звание MVP 15-го тура РФПЛ также претендуют: Давид Юрченко («Тосно»), Фернандо («Спартак») и Ондржей Ванек («Уфа»).

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ФК Краснодар ФК Локомотив ФК Спартак ФК Тосно ФК Уфа Алексей Миранчук Давид Юрченко Джефферсон Фарфан Лукас Фернандо Ондржей Ванек Фёдор Смолов MVP РФПЛ
Новости. Футбол
31 октября 2017, вторник
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