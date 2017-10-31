Фигу: после перехода Неймара «ПСЖ» чаще оказывается в центре внимания

Бывший полузащитник «Реала» Луиш Фигу поделился мнением о переходе Неймара в «ПСЖ». Португалец считает, что после трансфера бразильца парижане привлекают ещё больше внимания.
«Неймар является одним из лучших игроков в мире. С его приходом у «ПСЖ» больше возможностей, и это делает команду сильнее. Парижане теперь чаще оказываются в центре внимания.
Что касается денежных растрат, конечно, «ПСЖ» обладает большим финансовым потенциалом. Другим клубам трудно соперничать, но, если «ПСЖ» не нарушает правил финансового фэйр-плей, ничего не поделать», — цитирует Фигу Goal.
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