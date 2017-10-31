Закончилась продажа билетов на матч «Севилья» — «Спартак»

На матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов между «Севильей» и «Спартаком», который состоится 1 ноября, закончилась продажа билетов. Как передаёт корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Егоров, большинство из них было выкуплено владельцами сезонных абонементов испанского клуба.
В связи с этим болельщикам «Спартака», которые прибыли в Севилью, будет довольно затруднительно попасть на игру. Кроме того, на всех абонементах (в случае их перепродажи российским болельщикам) указаны имена владельцев, что также затруднит проход на стадион фанатам красно-белых, так как полиция будет проверять паспорта.
Напомним, что ранее УЕФА запретил продажу билетов для болельщиков «Спартака» на гостевой сектор. Причиной стало то, что в стартовом матче группового турнира Лиги чемпионов между «Марибором» и «Спартаком» (1:1) на гостевой трибуне использовалась пиротехника. Помимо этого из красно-белого сектора была запущена ракета в центр поля, приземлившаяся рядом с главным арбитром встречи.