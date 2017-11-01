Бускетс: из 100 матчей, в которых играем так, как играли в Греции, выигрываем 95

Полузащитник «Барселоны» Серхио Бускетс подвёл итоги выездного матча с «Олимпиакосом» (0:0) в 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов.
«Мы сыграли хорошо, но нам не хватило завершающего удара, а это самое главное. Мы перепробовали всё. У нас были хорошие возможности, мы попали в каркас ворот. Но иногда мяч просто не хочет залетать в ворота.
Нам нужно продолжать в том же духе. Мы находимся в отличном положении. Обычно из 100 матчей, которые «Барселона» проводит так, как в Греции, мы выигрываем 95», — приводит слова Бускетса официальный сайт УЕФА.
«Барселона» не забила в матче группового этапа ЛЧ впервые с 2012 года