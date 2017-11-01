Ди Франческо: это победа «Ромы», Рима и наших болельщиков

Главный тренер «Ромы» Эусебио Ди Франческо прокомментировал итоги матча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Челси» (3:0).
«Я не удивлён. Знал, что «Рома» способна доставить неприятности грозному сопернику — «Челси». Это был чудесный вечер, и мы все его заслужили. Спаллетти оставил мне в наследство отличную команду. Потрясающий успех, но он не носит моё имя. Это победа «Ромы», Рима, наших болельщиков. Для меня это точка отсчёта, и я намерен отпраздновать здесь ещё много успехов. Эта победа должна вселить в нас веру, но нам нельзя зазнаваться. Мы превращаемся в серьёзную силу, хотя это ещё ранний этап развития. В любом случае я рад, что мы подарили этот волшебный вечер Риму и «Роме»», — приводит слова Ди Франческо пресс-служба УЕФА.
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