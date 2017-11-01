Фернандес: мог не сыграть с «Базелем» из-за противной травмы, откачивали кровь

Защитник ЦСКА Марио Фернандес рассказал, когда он получил повреждение, из-за которого его участие в прошедшем выездном матче с «Базелем» (2:1) в 4-м туре Лиги чемпионов было под вопросом.
«Я ещё в Краснодаре травмировал левое бедро, а в матче с «Зенитом» повторно получил удар по больному месту. Противная травма! Нога воспалилась, отекла, пришлось несколько раз откачивать кровь. Из-за этого пропустил игру с «Арсеналом». Но наши физиотерапевты – настоящие мастера своего дела. Давид, Тони проделали отличную работу и всё-таки подготовили меня к «Базелю», за что я им искренне благодарен.
Решение об участии в матче с „Базелем“ приняли в самый последний момент. Мы правда сомневались, смогу ли выйти на поле. Окончательное решение было принято непосредственно перед игрой. В игре боли не чувствовал. Доктор сделал укол, я хорошенько разогрел мышцы – и вперёд. К счастью, обошлось без осложнений», — сказал Фернандес в интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.