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175 лет назад 2016
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Стал известен стартовый состав «Севильи» на матч со «Спартаком»

Футбол

Стал известен стартовый состав «Севильи» на матч Лиги чемпионов со «Спартаком».

«Севилья»: Рико, Меркадо, Кьер, Лангле, Эскудеро, Сарабия, Н'Зонзи, Писарро, Банега, Нолито, Бен-Йеддер.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча четвёртого тура группового этапа Лиги чемпионов «Севилья» — «Спартак». Это соперники по группе E. Начало встречи запланировано на 22:45 по московскому времени.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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