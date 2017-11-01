Стал известен стартовый состав «Севильи» на матч со «Спартаком»

Стал известен стартовый состав «Севильи» на матч Лиги чемпионов со «Спартаком».
«Севилья»: Рико, Меркадо, Кьер, Лангле, Эскудеро, Сарабия, Н'Зонзи, Писарро, Банега, Нолито, Бен-Йеддер.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча четвёртого тура группового этапа Лиги чемпионов «Севилья» — «Спартак». Это соперники по группе E. Начало встречи запланировано на 22:45 по московскому времени.
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