Каррера: игроки «Спартака» не такие высокие — это порой нас ограничивает

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера после матча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Севильей» (1:2) ответил на вопрос о том, почему его команда вновь пропустила с углового.



«Если бы я знал, почему нам забивают с угловых, то больше бы не забивали. Работаем над этим. Мы не такие высокие — это порой нас ограничивает. Перед «Ливерпулем» нас ждёт «Уфа», мы уже заботимся об этом матче.



Конечно, я помню, что прервалась серия «Спартака» без поражений. Знал, что матч с «Севильей» будет сложным. Эта команда вполне может затруднить игру любому сопернику. Жаль, что мы подарили один тайм. У нас впереди две игры, будем бороться до конца.



Наши болельщики? К сожалению, УЕФА принял это решение. Надо его уважать. Команде сложно играть без поддержки болельщиков», — передаёт слова Карреры корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

«Спартак» проснулся при 0:2. Оказалось, что это поздно Яркая последняя четверть матча в Севилье оставляет ещё больше вопросов о том, почему так нельзя было играть в первый час.