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175 лет назад 2016
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Каррера: игроки «Спартака» не такие высокие — это порой нас ограничивает

Футбол

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера после матча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Севильей» (1:2) ответил на вопрос о том, почему его команда вновь пропустила с углового.

«Если бы я знал, почему нам забивают с угловых, то больше бы не забивали. Работаем над этим. Мы не такие высокие — это порой нас ограничивает. Перед «Ливерпулем» нас ждёт «Уфа», мы уже заботимся об этом матче.

Конечно, я помню, что прервалась серия «Спартака» без поражений. Знал, что матч с «Севильей» будет сложным. Эта команда вполне может затруднить игру любому сопернику. Жаль, что мы подарили один тайм. У нас впереди две игры, будем бороться до конца.

Наши болельщики? К сожалению, УЕФА принял это решение. Надо его уважать. Команде сложно играть без поддержки болельщиков», — передаёт слова Карреры корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

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Яркая последняя четверть матча в Севилье оставляет ещё больше вопросов о том, почему так нельзя было играть в первый час.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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