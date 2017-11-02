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175 лет назад 2016
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Банега: дело было не в мести, просто «Севилья» хотела заработать три очка

Футбол

Полузащитник «Севильи» Эвер Банега прокомментировал победу команды над «Спартаком» (2:1) в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

«Дело было не в мести (»Севилья" проиграла «Спартаку» в недавнем матче со счётом 1:5. — Прим. «Чемпионата»), просто хотели заработать три очка. Старались всё время держать ситуацию под контролем. Больше всего меня порадовал характер, который показала наша команда. Мы не теряли головы и достойно реагировали на происходящее", — приводит слова Банеги пресс-служба УЕФА.

«Спартак» проснулся при 0:2. Оказалось, что это поздно
Яркая последняя четверть матча в Севилье оставляет ещё больше вопросов о том, почему так нельзя было играть в первый час.
Источник: Официальный сайт УЕФА Сообщить об ошибке
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