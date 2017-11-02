Дешам сообщил, что Льорис из-за травмы пропустит минимум 15 дней

Капитан «Тоттенхэм Хотспур» Уго Льорис выбыл из строя минимум на 15 дней, сообщает Evening Standard со ссылкой на главного тренера сборной Франции Дидье Дешам.

Вратарь получил травму бедра во втором тайме матча группового этапа Лиги чемпионов с «Реалом» (3:1).

В этой связи Льорис не был вызван в сборную Франции на товарищеские матчи с командами Уэльса (10 ноября) и Германии (14 ноября).

Льорис пропустит матч 11-го тура английской Премьер-Лиги с «Кристал Пэлас» 5 ноября. Под вопросом теперь и участие голкипера в матче с «Арсеналом» 18 ноября.