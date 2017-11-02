Получите бонус до 10 000 рублей! Получить!
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Голкипер «Локомотива» Гилерме получил травму и был заменён в матче с «Шерифом»

Футбол

Голкипер «Локомотива» Гилерме получил травму в матче 4-го тура группового этапа Лиги Европы с «Шерифом».

Повреждение вратарь «железнодорожников» получил в первом тайме и на 33-й минуте был заменён. Вместо Гилерме на поле появился Никита Медведев.

Напомним, что в ближайшем туре российской Премьер-Лиги «Локомотиву» 5 ноября предстоит сыграть на своём поле с ЦСКА.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Локомотив» — «Шериф». Идёт первый тайм, красно-зелёные выигрывают со счётом 1:0, отличился Джефферсон Фарфан.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ФК Локомотив Маринато Гилерме Травмы — футбол
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент