Голкипер «Локомотива» Гилерме получил травму и был заменён в матче с «Шерифом»

Голкипер «Локомотива» Гилерме получил травму в матче 4-го тура группового этапа Лиги Европы с «Шерифом».

Повреждение вратарь «железнодорожников» получил в первом тайме и на 33-й минуте был заменён. Вместо Гилерме на поле появился Никита Медведев.

Напомним, что в ближайшем туре российской Премьер-Лиги «Локомотиву» 5 ноября предстоит сыграть на своём поле с ЦСКА.



«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Локомотив» — «Шериф». Идёт первый тайм, красно-зелёные выигрывают со счётом 1:0, отличился Джефферсон Фарфан.

