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175 лет назад 2016
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«Русенборг» — «Зенит» — 1:1. Видеообзор матча

Футбол

В норвежском Тронхейме «Зенит» свёл к ничьей встречу четвёртого тура группового этапа Лиги Европы с «Русенборгом» (1:1), что позволило команде из Санкт-Петербурга за два тура до финиша оформить выход в плей-офф турнира.

Никлас Бендтнер вывел норвежцев вперёд, реализовав 11-метровый удар в начале второго тайма, в компенсированное арбитром время Александр Кокорин сравнял счёт, забив свой пятый гол в Лиге Европы текущего сезона.

Видеообзор противостояния в Норвегии можно посмотреть на официальном сайте «Зенита».

Троллинг не удался. «Зенит» забивает на последней секунде и идёт в плей-офф
Кокорин возвращается на острие и забивает, спасая вроде бы безнадежный матч.
Источник: Официальный сайт ФК "Зенит" Сообщить об ошибке
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Русенборг ФК Зенит Александр Кокорин Никлас Бендтнер
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