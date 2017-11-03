«Русенборг» — «Зенит» — 1:1. Видеообзор матча

В норвежском Тронхейме «Зенит» свёл к ничьей встречу четвёртого тура группового этапа Лиги Европы с «Русенборгом» (1:1), что позволило команде из Санкт-Петербурга за два тура до финиша оформить выход в плей-офф турнира.



Никлас Бендтнер вывел норвежцев вперёд, реализовав 11-метровый удар в начале второго тайма, в компенсированное арбитром время Александр Кокорин сравнял счёт, забив свой пятый гол в Лиге Европы текущего сезона.



Видеообзор противостояния в Норвегии можно посмотреть на официальном сайте «Зенита».

Троллинг не удался. «Зенит» забивает на последней секунде и идёт в плей-офф Кокорин возвращается на острие и забивает, спасая вроде бы безнадежный матч.