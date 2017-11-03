Агуэро: нынешний состав «МС» — лучший с момента моего выступления за клуб

Нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро поделился мнением о том, по силам ли его команде выиграть Лигу чемпионов, а также отметил, что у «горожан» самый сильный состав, который был с момента выступления аргентинца за клуб.

«Да, я действительно так думаю. В этом году мы играем очень хорошо. В разные сезоны бывало по-разному, потому что команду тренировали другие специалисты, были разные игроки. Сейчас нами руководит другой тренер, новые игроки, и у нас сильная команда.

Что касается шансов на победу в Лиге чемпионов, это будет непросто. Но победа над «Наполи» стала отправным шагом, и я надеюсь, мы продолжим побеждать. У нас отличная команда, способная пройти длинный путь», — цитирует Агуэро The Guardian.