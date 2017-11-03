Монтоливо: «Милану» не хватает характера

Полузащитник «Милана» Риккардо Монтоливо прокомментировал ничейный результат в матче 4-го тура группового этапа Лиги Европы с АЕК (Афины) (0:0), отметив, что его команде не хватает характера.

«Хочу извиниться за первый тайм, мы провели его не на привычном для нас уровне. После перерыва «Милан» играл лучше и заслуживал забить гол, но нам по-прежнему нужно прикладывать больше усилий.

Нужно расти с точки зрения характера, которого «Милану» не хватает. Пора исключить длинные передачи и начать контролировать мяч, действовать быстрее. Вместо того чтобы играть без страха, мы, наоборот, чего-то опасались, облегчив тем самым работу АЕК. Нужно многое улучшить», — цитирует Монтоливо Football Italia.