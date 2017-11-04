100 000 000 бонусов – особые условия для первых клиентов! Получить!
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

«Селтик» установил британский рекорд, не проиграв в 63-м внутреннем матче подряд

Футбол

«Селтик» продлил беспроигрышную серию на внутренней арене до 63 матчей и установил новый британский рекорд, на выезде разгромив «Сент-Джонстон» в матче 13-го тура чемпионата Шотландии. Встреча завершилась со счётом 4:0 в пользу гостей.

«Селтик» побил собственный рекорд. Под руководством своего первого тренера Вилли Мейли шотландская команда не проигрывала в 62 матчах кряду с ноября 1915 года по апрель 1917-го.

В новую серию «Селтика» входят кубковые матчи. Предыдущий рекорд касался исключительно чемпионата, поскольку других турниров в Британии в военное время не проводилось.

«Селтик» с 30 очками в 12 матчах занимает первое место в чемпионате Шотландии, опережая ближайшего преследователя на четыре очка.

Шотландия - Премьер-лига. 13-й тур
04 ноября 2017, суббота. 15:30 МСК
Сент-Джонстон
Перт
0 : 4
Селтик
Глазго
0:1 – Синклейр – 28, 0:2 – Дембеле – 72, 0:3 – Андерсон – 75 (автогол), 0:4 – Нтшан – 89
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Селтик Сент-Джонстон Статистика
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент