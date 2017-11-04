«Селтик» установил британский рекорд, не проиграв в 63-м внутреннем матче подряд

«Селтик» продлил беспроигрышную серию на внутренней арене до 63 матчей и установил новый британский рекорд, на выезде разгромив «Сент-Джонстон» в матче 13-го тура чемпионата Шотландии. Встреча завершилась со счётом 4:0 в пользу гостей.



«Селтик» побил собственный рекорд. Под руководством своего первого тренера Вилли Мейли шотландская команда не проигрывала в 62 матчах кряду с ноября 1915 года по апрель 1917-го.



В новую серию «Селтика» входят кубковые матчи. Предыдущий рекорд касался исключительно чемпионата, поскольку других турниров в Британии в военное время не проводилось.



«Селтик» с 30 очками в 12 матчах занимает первое место в чемпионате Шотландии, опережая ближайшего преследователя на четыре очка.