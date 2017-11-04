До 10 000 рублей каждому на первый депозит! Получить!
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Гол экс-игрока «Рубина» Жонатаса не спас «Ганновер» в матче с «РБ Лейпциг»

Футбол

«РБ Лейпциг» выиграл у «Ганновера» в матче 11-го тура немецкой Бундеслиги. Встреча проходила в Лейпциге на стадионе «Ред Булл-Арена — Центральштадион» и завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев.

На 56-й минуте экс-игрок «Рубина» Жонатас открыл счёт. В середине второго тайма Юссуф Поульсен провёл ответный мяч. На 85-й минуте отличился Тимо Вернер.

В других матчах 11-го тура немецкой Бундеслиги «Гамбург» победил «Штутгарт» (3:1), «Фрайбург» уступил «Шальке» (0:1), «Боруссия» М сыграла вничью с «Майнцем» (1:1), а «Аугсбург» поделил очки с «Байером» (1:1).

Таблица Бундеслиги.

Германия - Бундеслига. 11-й тур
04 ноября 2017, суббота. 17:30 МСК
РБ Лейпциг
Лейпциг
2 : 1
Ганновер-96
Ганновер
0:1 – Жонатас – 56, 1:1 – Поульсен – 70, 2:1 – Вернер – 85
Германия - Бундеслига. 11-й тур
04 ноября 2017, суббота. 17:30 МСК
Гамбург
Гамбург
3 : 1
Штутгарт
Штутгарт
1:0 – Хант – 20, 1:1 – Гинчек – 55 (пен), 2:1 – Костич – 65, 3:1 – Арп – 69
Удаления: нет – Бурнич, 13
Германия - Бундеслига. 11-й тур
04 ноября 2017, суббота. 17:30 МСК
Фрайбург
Фрайбург
0 : 1
Шальке-04
Гельзенкирхен
0:1 – Калиджиури – 62
Германия - Бундеслига. 11-й тур
04 ноября 2017, суббота. 17:30 МСК
Боруссия М
Мёнхенгладбах
1 : 1
Майнц
Майнц
0:1 – Диалло – 19, 1:1 – Вестергор – 67
Германия - Бундеслига. 11-й тур
04 ноября 2017, суббота. 17:30 МСК
Аугсбург
Аугсбург
1 : 1
Байер
Леверкузен
0:1 – Фолланд – 47, 1:1 – Дансо – 49
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Аугсбург Байер Боруссия М Гамбург Ганновер-96 Майнц РБ Лейпциг ФК Рубин Фрайбург Шальке-04 Штутгарт Жонатас
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент