«Милан» на выезде обыграл «Сассуоло»

В матче 12-го тура чемпионата Италии «Сассуоло» принимал на своём поле «Милан». Встреча проходила на стадионе «Мапей – Читта-дель-Триколоре» и завершилась победой гостей со счётом 2:0.

В составе победителей голы на свой счёт записали защитник Алессио Романьоли и нападающий Сусо. Таким образом, подопечные Кристиана Букки потерпели третье подряд поражение в чемпионате Италии. В предыдущих турах «Сассуоло» проигрывал «Удинезе» (0:1) и «Наполи» (1:3).

«Милан» (19 очков) поднялся на седьмое место в турнирной таблице Серии А, «Сассуоло» (8) находится на 17-й строчке.