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«Милан» на выезде обыграл «Сассуоло»

Футбол

В матче 12-го тура чемпионата Италии «Сассуоло» принимал на своём поле «Милан». Встреча проходила на стадионе «Мапей – Читта-дель-Триколоре» и завершилась победой гостей со счётом 2:0.

В составе победителей голы на свой счёт записали защитник Алессио Романьоли и нападающий Сусо. Таким образом, подопечные Кристиана Букки потерпели третье подряд поражение в чемпионате Италии. В предыдущих турах «Сассуоло» проигрывал «Удинезе» (0:1) и «Наполи» (1:3).

«Милан» (19 очков) поднялся на седьмое место в турнирной таблице Серии А, «Сассуоло» (8) находится на 17-й строчке.

Италия - Серия А. 12-й тур
05 ноября 2017, воскресенье. 22:45 МСК
Сассуоло
Сассуоло
0 : 2
Милан
Милан
0:1 – Романьоли – 39, 0:2 – Сусо – 67
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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