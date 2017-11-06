Алькасер: не надо критиковать Луиса Суареса из-за неудачного периода

Нападающий «Барселоны» Пако Алькасер выступил в защиту форварда Луиса Суареса. У уругвайского футболиста в последнее время сбился прицел, однако Алькасер считает, что этому не стоит придавать значение.

«Не надо подвергать Суареса критике из-за того, что он переживает неудачный период. Луис многое дал «Барселоне» и будет продолжать делать это, поскольку обладает выдающимися игровыми качествами. Это футболист высшего уровня, и он снова будет забивать. В этом мы не сомневаемся, так как у него есть желание», — цитирует Алькасера испанское интернет-издание Sport.

По итогам 11 туров Примеры Суарес принял участие в 8 матчах, став автором 3 голов и 1 результативной передачи.