Авдонченко: поражает, как можно было не удалить Вернблума, часто играет грязно

Бывший арбитр ФИФА, член исполкома РФС Наталья Авдонченко отметила, что во встрече 16-го тура «Локомотив» — ЦСКА (2:2) главный судья встречи Сергей Карасёв допустил несколько ошибок.

«Давайте посмотрим по эпизодам. Первый — 49-я минута, когда удалили Хосонова. Это действительно жёлтая карточка — игрок никак не мог сыграть в мяч. Другое дело, почему арбитр использует принцип преимущества? Сначала был фол, а он даёт продолжить, затем останавливает игру и выносит предупреждение. Сегодня даже женщины-арбитры знают, что при второй жёлтой карточке такого не может быть. Карасёв должен был сразу остановить игру и показать жёлтую. Представьте, если бы Хосонов забил гол? Но стоит отметить, что финальное решение Сергея — правильное.



Следующий эпизод – 56-я минута. Меня поражает, как можно было не удалить Вернблума. Это классическая красная карточка — идёт удар локтем. Видно согнутую руку, и сжатый кулак. Это не отмашка, это удар — игрок мог получить тяжёлую травму. С другой стороны, возможно, Карасёв не видел эпизод со своей позиции. Но зачем тогда нужны помощники? Это плохая работа бригады — чистейшая красная карточка.

Что касается привычки Вернблума агрессивно спорить с судьями, то в своё время был у нас такой футболист — Халк, он провоцировал судей. Одно время они реагировали на его симуляции, пока это не стало очевидным. Вернблум тоже часто играет не по-спортивному, грязно. Судьи без сильного характера опасаются показать свой авторитет и наказать его один раз, другой. Если бы его наказывали постоянно, он играл бы совсем по-другому. А Понтусу всё прощается, и это плохо. Это влияет на чистоту футбола, даёт пищу для разговоров, провоцирует игроков. Возникают мелкие конфронтации, которые потом вырастают в нехорошие ситуации. Не хватает смелости, либо квалификации судить матчи такого уровня с такими сложными игроками", — сказала Авдонченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Карповым.

Полностью интервью с Натальей Авдонченко читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.