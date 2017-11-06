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175 лет назад 2016
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Румменигге: не думаем об Алексисе Санчесе, но он и не замена Левандовскому

Футбол

В мюнхенской «Баварии» рассматривают возможность приобретения центрального нападающего в зимнее трансферное окно в качестве замены форварду Роберту Левандовскому. Последний недавно сказал, что ему очень нелегко играть в каждом матче 90 минут. В связи с этим председатель правления немецкого гранда Карл-Хайнц Румменигге подчеркнул, что о покупке нападающего лондонского «Арсенала» Алексиса Санчеса мюнхенцы не думают.

«Думаю, Санчес уже давно сделал выбор в пользу одного клуба. В январе, наверное, не будет возможности его купить. Мы не думаем о Санчесе, для нас такой темы нет. Но он и не замена Левандовскому, если принять во внимание амплуа этих игроков», — цитирует Румменигге Sky Germany.

Румменигге: Анчелотти отказался от покупки замены Левандовскому
Источник: Sky Germany Сообщить об ошибке
Теги
Арсенал Лондон Бавария Алексис Санчес Роберт Левандовски
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