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175 лет назад 2016
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Румменигге: Анчелотти отказался от покупки замены Левандовскому

Футбол

По ходу нынешнего сезона в футбольных кругах Германии неоднократно поднимался вопрос о том, что мюнхенской «Баварии» необходим второй центральный нападающий, который в случае необходимости мог бы заменять форварда Роберта Левандовского. Сам польский футболист также отмечал, что ему сложно играть 90 минут во всех матчах. В связи с этим председатель правления немецкого гранда Карл-Хайнц Румменигге сообщил, что бывший главный тренер команды Карло Анчелотти отказался от приобретения игрока такого плана.

«Мы обсуждали этот вопрос летом. Анчелотти сказал нам, что ему хватает и Томаса Мюллера, считая, что он может играть на позиции Левандовского. Приобрести квалифицированного центрфорварда – вопрос финансов. Но ответственные за спортивные проекты клуба сказали, что в покупке такого игрока нет необходимости», — цитирует Румменигге Sky Germany.

Источник: Sky Germany Сообщить об ошибке
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Бавария Карло Анчелотти Роберт Левандовски
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