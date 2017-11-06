Канищев: Манчини сейчас немного в панике с тем материалом, который у него есть

Экс-игрок «Зенита» Александр Канищев поделился впечатлениями от игры петербургского клуба в выездном матче 16-го тура РФПЛ с «Рубином», который закончился ничьей — 0:0.

«У «Зенита» нет хорошо поставленной игры, которая давала бы результат. Когда команда сыгранна и у неё всё ладится, то она, даже не реализуя некоторые моменты, всё равно в конечном итоге добивается своего. Раньше были какие-то хаотичные комбинации, которые приносили успех. Везло Кокорину — он забивал. Хотя всего по полгола за игру, если судить по статистике, — 8 мячей за 16 сыгранных туров РФПЛ. А это не так много, если брать во внимание, сколько забивают лучшие бомбардиры в ведущих европейских чемпионатах. Словом, комбинационной игры нет, а удача от «Зенита» отвернулась. Отсюда и результат.



В своих прежних клубах Манчини всегда работал с классными исполнителями высокого уровня. Сейчас у него футболисты очень средние. Правда, и чемпионат тоже довольно средний. Каким бы великим тренер ни был и какой бы харизмой ни обладал, он всё равно зависит от тех игроков, с кем работает, поскольку на поле всё решают футболисты, а не их наставник. Если они не могут исполнить поставленных тренером задач, то результата не будет. Наверное, поэтому Манчини сейчас немного в панике, поскольку с тем материалом, который он имеет, его идеи и взгляды на футбол сложно воплотить в жизнь, даже с учётом того, что «Зенит» усилился пятью аргентинцами, но они тоже достаточно среднего уровня, хотя и добротные применительно к российскому чемпионату. Не исключено, что в настоящий момент они утратили форму, устали и на этом фоне не могут играть как прежде, поскольку высокого мастерства у них нет. Вот Манчини и находится в растерянности, что теперь со всем этим делать», — цитирует Канищева «Спорт уик-энд».