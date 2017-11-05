100 000 000 бонусов – особые условия для первых клиентов! Получить!
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Манчини: думаю, со следующего матча «Зенит» будет забивать очень много

Футбол

Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини прокомментировал ничью в матче 16-го тура РФПЛ с «Рубином». Встреча проходила в Казани на стадионе «Казань Арена» и завершилась со счётом 0:0. Питерцы не смогли победить в пятом матче турнира подряд.

«Последний матч у нас был три дня назад. Поэтому, учитывая этот факт, в первом тайме мы выглядели весьма уставшими, были хуже соперника. Однако с 30-й минуты доминировали исключительно мы. У нас было несколько возможностей, мы не смогли их реализовать. Думаю, со следующего матча мы будем забивать очень много.

В моменте с Кокориным, считаю, была красная карточка», — цитирует тренера сайт клуба.

«Рубин» — «Зенит» — 0:0. Питерцы не смогли победить в пятом матче РФПЛ подряд
Источник: Официальный сайт ФК "Зенит" Сообщить об ошибке
Теги
ФК Зенит ФК Рубин Александр Кокорин Роберто Манчини Футбольное судейство
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент