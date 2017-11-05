Манчини: думаю, со следующего матча «Зенит» будет забивать очень много

Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини прокомментировал ничью в матче 16-го тура РФПЛ с «Рубином». Встреча проходила в Казани на стадионе «Казань Арена» и завершилась со счётом 0:0. Питерцы не смогли победить в пятом матче турнира подряд.

«Последний матч у нас был три дня назад. Поэтому, учитывая этот факт, в первом тайме мы выглядели весьма уставшими, были хуже соперника. Однако с 30-й минуты доминировали исключительно мы. У нас было несколько возможностей, мы не смогли их реализовать. Думаю, со следующего матча мы будем забивать очень много.



В моменте с Кокориным, считаю, была красная карточка», — цитирует тренера сайт клуба.