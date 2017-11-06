Форвард «Ниццы» Балотелли после удаления случайно ударил тренера своей команды

Нападающий «Ниццы» Марио Балотелли случайно ударил одного из тренеров своей команды во время домашнего матча 12-го тура французской Лиги 1 с «Дижоном» (1:0).

На 89-й минуте итальянский фораврд получил красную карточку и, покидая поле, сильно ударил по козырьку скамейки запасных, при этом задев одного из представителей тренерского штаба.

«Ницца» прервала серию из пяти матчей без побед во французской Лиге 1 благодаря голу Балотелли с пенальти.

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