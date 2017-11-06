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175 лет назад 2016
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Форвард «Ниццы» Балотелли после удаления случайно ударил тренера своей команды

Футбол

Нападающий «Ниццы» Марио Балотелли случайно ударил одного из тренеров своей команды во время домашнего матча 12-го тура французской Лиги 1 с «Дижоном» (1:0).

На 89-й минуте итальянский фораврд получил красную карточку и, покидая поле, сильно ударил по козырьку скамейки запасных, при этом задев одного из представителей тренерского штаба.

«Ницца» прервала серию из пяти матчей без побед во французской Лиге 1 благодаря голу Балотелли с пенальти.

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«Ницца» прервала серию из пяти игр без побед в Лиге 1 благодаря голу Балотелли
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Дижон Ницца Марио Балотелли
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