Макелеле возглавил последнюю команду высшей лиги Бельгии «Эйпен»

Бывший полузащитник сборной Франции Клод Макелеле, который до недавнего времени работал в «Суонси Сити», продолжит тренерскую карьеру в Бельгии. 44-летний специалист возглавил последнюю команду Лиги Жюпиле «Эйпен». Об этом говорится на официальном сайте клуба.

На тренерском мостике Клод Макелеле сменил Хорди Кондома Аули. Руководство «Эйпена» выразило благодарность Кондому и отметило, что для него двери в клуб всегда открыты.

Первую тренировку под руководством Макелеле футболисты «Эйпена» проведут 7 ноября. В этот же день состоится пресс-конференция на которой представят француза.