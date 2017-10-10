Макелеле: задавался вопросом, как Анчелотти удаётся быть таким спокойным

Бывший полузащитник мадридского «Реала» Клод Макелеле рассказал о совместной работе с экс-главным тренером «ПСЖ» Карло Анчелотти. Макелеле был помощником итальянского специалиста в парижском клубе.
«Мне было очень легко работать с Анчелотти. Он всегда был так спокоен, что я задавался вопросом, как ему удавалось это. Он научил меня, что сначала нужно познать себя и свои качества, чтобы потом работать с футболистами. Конкурентоспособные футболисты никогда не являются проблемой, проблемы создают те, кто не борется. И Карло умеет использовать конкурентоспособных, чтобы другие также прогрессировали. Я многому научился у него. Также и тому, как улучшить микроклимат в команде. Надо учиться, используя ошибки, а не избегая их», — цитирует Макелеле Marca.