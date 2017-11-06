Шевченко: у меня нет другого выхода, кроме как гарантировать выход на Евро-2020

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал продление контракта с федерацией футбола страны до конца отборочного цикла чемпионата Европы 2020 года.

«Исполком утвердил меня. Мне дали возможность формировать тот штаб, который у меня уже есть. Исполком продолжает дальнейшую работу со мной. Я переговорю со своими помощниками, и мы будем двигаться вперёд. Мы должны сформировать стратегию, определиться со штабом. Я должен буду изложить исполкому своё видение, рабочие моменты, всё нормально. Сегодня же я отчитался за то время, что уже провёл у руля сборной.

У меня нет другого выхода, кроме как гарантировать выход на Евро-2020. Уверен, что выйдем. Сегодня первое и второе места выходят на Евро напрямую. Значит, будем занимать первое или второе место. Но говорить о том, легче это или нет, пока не узнаем группу, соперников, вряд ли уместно. Хочется поехать на турнир? Заказывайте билеты", — с улыбкой сказал Шевченко.