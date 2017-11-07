Муслин – главный кандидат на пост наставника сборной Боснии и Герцеговины

Бывший главный тренер сборной Сербии Славолюб Муслин, который, несмотря на выход команды на ЧМ-2018, покинул свой пост, может возглавить Боснию и Герцеговину. Об этом сообщает «Спортски Журнал».
Помимо Муслина на вакантную должность, которая стала таковой после ухода Мехмеда Баждаревича, также претендует босниец Амар Осим. В Боснийском футбольном союзе склоняются к кандидатуре Муслина.
«Мы хотим, чтобы Муслин был на скамейке сборной. Он показал, что может добиваться больших результатов», — сказал член исполнительного комитета Миле Ковачевич.
Муслин вывел Сербию на ЧМ впервые за 8 лет, но его всё равно уволили
В Сербии не могут понять почему.