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ЧМ-2018 - Европа
ЧМ-2018 - Европа
Даты проведения 04.09.2016—14.11.2017
Количество команд 54
Статус турнира идёт
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Муслин – главный кандидат на пост наставника сборной Боснии и Герцеговины

Футбол

Бывший главный тренер сборной Сербии Славолюб Муслин, который, несмотря на выход команды на ЧМ-2018, покинул свой пост, может возглавить Боснию и Герцеговину. Об этом сообщает «Спортски Журнал».

Помимо Муслина на вакантную должность, которая стала таковой после ухода Мехмеда Баждаревича, также претендует босниец Амар Осим. В Боснийском футбольном союзе склоняются к кандидатуре Муслина.

«Мы хотим, чтобы Муслин был на скамейке сборной. Он показал, что может добиваться больших результатов», — сказал член исполнительного комитета Миле Ковачевич.

Муслин вывел Сербию на ЧМ впервые за 8 лет, но его всё равно уволили
В Сербии не могут понять почему.
Источник: Спортски Журнал Сообщить об ошибке
Теги
Сборная Боснии и Герцеговины — Футбол Сборная Сербии - Футбол Славолюб Муслин
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