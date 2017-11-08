Сборная Германии поддержит Англию и выйдет на поле с повязками с красным маком

Сборная Германии поддержит команду Англии, дав согласие на то, что футболисты выйдут на поле в товарищеском матче (10 ноября в Лондоне) с траурными повязками, на которых будет изображён красный мак, сообщает The Telegraph.

Отметим, что в декабре прошлого года ФИФА оштрафовала сборные Англии, Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии за использование запрещённой символики во время матчей отборочного турнира чемпионата мира—2018. Тогда команды вышли на матчи в футболках с изображением красного мака, который символизирует память о погибших во время мировых войн солдатах. День памяти отмечается в Великобритании 11 ноября.

Позже Международный совет футбольных ассоциаций предоставил Федерации футбола Англии, Футбольной ассоциации Уэльса, Шотландской футбольной ассоциации и Футбольной ассоциации Северной Ирландии разъяснение в правилах, которое теперь разрешает четырём сборным использовать красный мак в качестве символа во время матчей в преддверии поминального воскресенья.