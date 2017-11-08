Во Франции состоялась жеребьёвка матчей 1/8 финала Кубка лиги

Во Франции состоялась жеребьёвка 1/8 финала Кубка лиги. По её итогам такие команды, как «ПСЖ», «Монако», «Лион» или «Ницца», которые только выходят на старт, узнали своих соперников. С результатами можно ознакомиться ниже.
1/8 финала
«Монако» — «Кан»
«Анже» — «Метц»
«Страсбург» — «ПСЖ»
«Тулуза» — «Бордо»
«Лилль» — «Ницца»
«Амьен» — «Тур»
«Монпелье» — «Лион»
«Ренн» — «Марсель»
Матчи 1/8 финала Кубка французской лиги будут сыграны 12 и 13 декабря 2017 года, сообщается на официальном сайте французской лиги. Напомним, что действующим обладателем трофея является «ПСЖ», который в финале обыграл «Монако» — 4:1.