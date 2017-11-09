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Хайнкес хочет, чтобы его в «Баварии» сменил немецкий специалист

Футбол

Главный тренер «Баварии» Юпп Хайнкес в очередной раз подчеркнул, что хотел бы видеть в качестве своего преемника немецкого специалиста. Сам Хайнкес возглавил немецкий гранд по ходу текущего сезона, сменив на этом посту отправленного в отставку Карло Анчелотти.

«Когда меня представляли в качестве наставника «Баварии», я тогда сказал, что один из молодых немецких тренеров наверняка предназначен к тому, чтобы работать у руля команды. В Бундеслиге есть очень много весьма талантливых тренеров с чёткими игровыми концепциями и философией. У них новые идеи, и на поле они работают очень скрупулёзно. Молодые тренеры идут в ногу со временем, являясь вдохновением для Бундеслиги», — цитирует Хайнкеса Sport Bild.

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Источник: Bild Сообщить об ошибке
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Бавария Юпп Хайнкес
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