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ЧМ-2018 - Европа
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Хавбек сборной Северной Ирландии: решение судьи назначить пенальти позорное

Футбол

Полузащитник сборной Северной Ирландии Корри Эванс был крайне разочарован решением румынского рефери Овидиу Хацегана в матче с командой Швейцарии назначить пенальти, который был реализован Рикардо Родригесом на 58-й минуте и принёс швейцарцам победу в первом матче раунда плей-офф за право участия в чемпионате мира — 2018 в России. В игровом моменте мяч после удара по воротам попал в руку Эвансу, что стало основанием для назначения 11-метрового удара.

«Это было позорное решение. Я явно не поднимал руку и знаю, что мяч коснулся моего плеча. Я абсолютно поражён, он мне показал карточку, а значит я пропущу второй матч. Но такие вещи случаются, и вам просто нужно продолжать. Я абсолютно опустошён этим решением, но сейчас важнее матч в Базеле, и я буду там поддерживать и помогать своим партнёрам», — цитирует Эванса BBC.

Видео эпизода можно посмотреть в «твиттере» Stand out jerseys‏.

Источник: BBC Сообщить об ошибке
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Сборная Северной Ирландии — Футбол Сборная Швейцарии — Футбол
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