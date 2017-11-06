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175 лет назад 2016
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Слуцкий: признателен руководству «Халл Сити» за поддержку

Футбол

Главный тренер «Халл Сити» Леонид Слуцкий подчеркнул, что не беспокоится за своё будущее. Команда под его руководством потерпела три поражения подряд и занимает 20-е место в турнирной таблице Чемпионшипа.

«Если начну переживать по поводу своего будущего, то не смогу нормально работать. Тренировки и общение с игроками должны приносить удовольствие. Я никогда не работаю, думая только о своём контракте. Для меня это ничто. Только положительный результат может улучшить расположение духа команды и моё лично. Можно подолгу обдумывать сложившуюся ситуацию, но нам необходимо что-то делать, а не просто думать. Любой матч может изменить ситуацию, но недавно мы общались с руководством и я почувствовал поддержку. Мне это важно, и я признателен за это», — приводит слова Слуцкого Hull Daily Mail.

Слуцкий: у «Халла» нет командного духа, игроки на поле похожи на манекенов
Источник: Hull Daily Mail Сообщить об ошибке
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Халл Сити Леонид Слуцкий
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