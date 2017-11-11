Подольски: уверен, после ЧМ-2018 мир снова заговорит о российских футболистах

Бывший нападающий сборной Германии Лукаш Подольски поделился воспоминаниями о матчах с национальной командой России на отборочном этапе к чемпионату мира 2010 года. У 32-летнего футболиста спросили, чем ему запомнилась команда Гуса Хиддинка.



«Она была очень сильна! Мы оба раза победили с минимальной разницей в счёте (2:1 и 1:0. — Прим. ред.), матчи были равные. Я, признаться, не знаю, кто играет за вас сейчас, но тогда были потрясающие игроки, например Андрей Аршавин. Я играл с ним в «Арсенале», он — один из лучших российских футболистов за последние лет 20. Вратарь также очень сильный, Акинфеев. Возможно, нынешнее ваше поколение не так хорошо себя показывает, но предстоящий чемпионат мира — прекрасный шанс заявить о себе. Уверен, что после турнира мир снова заговорит о российских футболистах», — сказал форвард японского клуба «Виссел Кобе» в интервью изданию «Лента.ру».