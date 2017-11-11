Измайлов: мог бы помочь «Краснодару» — играл бы без всяких финансовых условий

Бывший полузащитник «Краснодара» Марат Измайлов признался в своей любви к краснодарскому клубу, в составе которого он сыграл 42 матча и забил 3 гола.

«Очень сильно переживаю за родной клуб. Если бы чувствовал силы помочь «Краснодару» и оказался ему необходим, играл бы там без всяких финансовых условий. Это больше, чем просто контракт. Странно, что классная команда с суперпрофессиональным руководством, отличными условиями показывает неидеальный результат. Найти объяснения тяжело – я не нахожусь внутри клуба», — сказал Измайлов.

Последней командой Измайлова был московский «Арарат», который он покинул в сентябре.