«Арарат» объявил об уходе полузащитника Измайлова

Московский «Арарат» и полузащитник Марат Измайлов приняли решение прекратить сотрудничество по обоюдному согласию.
«Хочу выразить огромную благодарность руководству «Арарата», тренерскому штабу и футболистам за незабываемые эмоции. Мне было очень приятно стать частью этой большой футбольной семьи. Для меня это решение было сложным, но по личным обстоятельствам я вынужден покинуть команду. Желаю «Арарату» решения всех спортивных задач. Уверен, что у клуба светлое будущее», — цитирует хавбека пресс-служба клуба.
Измайлов перешёл в «Арарат» нынешним летом. В текущем сезоне ПФЛ 35-летний полузащитник провел четыре матча и забил два гола.
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