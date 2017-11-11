Агуэро: «Лужники» — хорошая арена, вот только трава была слишком высокой

Нападающий сборной Аргентины Серхио Агуэро поделился впечатлениями от товарищеского матча с командой России (1:0). Игрок «Манчестер Сити» забил единственный гол в конце встречи, прошедшей в Москве на стадионе «Лужники».

«Круто, что сегодня мой гол стал победным. Знаете, иногда забиваешь, но твоя команда всё равно проигрывает. Это злит меня больше всего. К счастью, сегодня такого не случилось и я вошёл в историю сборной Аргентины.



У нас сейчас обновлённая сборная, и здесь, в России, главной идеей было опробовать новых ребят в деле. Думаю, у них всё получилось. Сейчас мы все адаптируемся к новому вызову.



Я бы не назвал себя стопроцентным игроком основы сборной Аргентины. Это вообще моя первая игра при Хорхе Сампаоли. Так что мне очень нужна была игра против России, чтобы доказать тренеру, что я достоин играть здесь. Что могу сказать о стадионе „Лужники“? Хорошая арена, вот только трава была слишком высокой», — передаёт слова Агуэро корреспондент «Чемпионата» Данила Игнатов.