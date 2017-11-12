Лучший вратарь-бомбардир в истории Сени назначен главным тренером «Форталезы»

Бывший вратарь сборной Бразилии, чемпион мира 2002 года Рожерио Сени, до начала июля 2017 года работавший на посту главного тренера «Сан-Паулу», продолжит свою трудовую деятельность на аналогичной должности в выступающем в бразильской Серии С клубе «Форталеза». Об этом назначении сообщает «твиттер» Seleção Brasileira‏.



Под тренерским началом 44-летнего специалиста «Форталеза» начнёт следующий сезон, рассчитывая с Сени пробиться в Серию В по итогам грядущего чемпионата.

Легендарный голкипер, защищавший ворота «Сан-Паулу» на протяжении 13 сезонов, на должности главного тренера этой команды продержался лишь полгода. Сени официально признан ФИФА вратарём, забившим больше всех мячей в истории — данные о точном количестве голов в карьере разнятся (от 131 до 135).