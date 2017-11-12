Райт: Лофтус-Чик лучше Бакайоко, но в «Челси» парню не дали шанса

Бывший нападающий «Арсенала» и сборной Англии Иан Райт выразил мнение, что полузащитник «Челси» Рубен Лофтус-Чик, выступающий на правах аренды за «Кристал Пэлас», превосходит новичка синих Тьемуэ Бакайоко.

«Я смотрел на Бакайоко в нескольких матчах, в том числе против «Манчестер Юнайтед», и он не сделал ничего, что заставило бы меня подумать, что он лучше Лофтус-Чика.



«Челси» может делать все, что захочет, но факт в том, что наверняка у них была возможность дать парню шанс. Я видел его в деле, и считаю, что он лучше, чем Бакайоко», — сказал Райт в эфире ITV Sport.