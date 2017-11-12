Жиру: моя история в «Арсенале» не закончена, я не жалею о решении остаться

Нападающий «Арсенала» и сборной Франции Оливье Жиру сообщил, что не жалеет о решении остаться в лондонском клубе.

«На данный момент я не сомневаюсь в своём будущем. Я счастлив в «Арсенале» и не жалею о решении остаться, потому что хочу играть тут. Я думаю, что моя история в клубе не закончилась. Арсен Венгер всегда поддерживает меня, мы сильно доверяем друг другу

Я продолжаю верить в своё мастерство, верить в себя. У меня есть много задач с «Арсеналом» и сборной Франции, поэтому я всегда стараюсь двигаться вперёд», — цитирует Жиру Sky sports.