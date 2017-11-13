Дзагоев: у Испании есть слабые места, и Россия должна ими воспользоваться

Полузащитник ЦСКА и сборной России Алан Дзагоев поделился ожиданиями от товарищеского матча со сборной Испании.

«С испанцами будет тяжело, но с ними всем сборным тяжело. Испанцы настроены на контроль мяча. Но у них есть слабые места, мы должны ими воспользоваться. В сборной Испании нравится Иско, но, насколько я знаю, его не будет. Может, в какой-то степени будет легче», — передаёт слова Дзагоева корреспондент «Чемпионата» Анатолий Романов.

Матч Россия — Испания состоится 14 ноября и пройдёт в Санкт-Петербурге. Начало — в 21:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Приобрести билеты на игру можно на «Чемпионате».