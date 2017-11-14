Карпин назвал Асенсио самым талантливым молодым игроком, которого он тренировал

Бывший главный тренер «Спартака», «Мальорки» и «Армавира» Валерий Карпин встретился с нападающим «Реала» Марко Асенсио и выложил совместное фото в своём «инстаграме». Российский специалист назвал 21-летнего футболиста самым талантливым молодым игроком, которого он тренировал.

«Ещё одна встреча с Марко Асенсио, с самым талантливым молодым футболистом, которого я тренировал», — говорится в сообщении.

Марко Асенсио успел поработать под руководством Валерия Карпина в «Мальорке», которой российский тренер руководил с 2014 по 2015 год.

Если у вас не отображается фото, его можно посмотреть в «инстаграме» Валерия Карпина.