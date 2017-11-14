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Сёмин: ни разу не видел, чтобы Денисов опоздал на тренировку или нарушил режим

Футбол

Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин поделился мнением о том, что полузащитник «железнодорожников» Игорь Денисов ни разу не вызывался в сборную России после назначения на пост главного тренера национальной команды Станислава Черчесова.

«Пробовал ли я говорить с Денисовым, чтобы он изменил отношение к Черчесову? В первую очередь надо говорить о его отношении к футболу, а оно у него профессиональное. Я не видел ни разу, чтобы Денисов опоздал на тренировку, нарушил режим или не лёг под удар. А дальше тренер должен решить сам, брать игрока или нет. У меня отношение к игроку складывается по футбольным критериям. Будет он полезен на поле? Значит надо брать. Если нет, значит нет», — сказал Сёмин в интервью «Советскому спорту».

Напомним, когда Черчесов занимал пост наставника московского «Динамо», а Денисов защищал цвета бело-голубых, в СМИ сообщалось о конфликте между ними.

Черчесов отказался отвечать на вопрос, можно ли ждать вызова Денисова в сборную
Источник: Советский спорт Сообщить об ошибке
Теги
Сборная России — Футбол ФК Локомотив Игорь Денисов Станислав Черчесов Юрий Сёмин
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