Болельщики сборной России устроили перформанс перед началом матча с Испанией

В преддверии товарищеского матча между сборными России и Испании на стадионе «Санкт-Петербург» российские болельщики организовали перформанс.
Как передаёт корреспондент «Чемпионата» Иван Карпов, болельщики вывесили на трибуне за воротами большой баннер с изображением медведя.
Надпись, расположенная под полотнищем, гласила: «Здесь, на родной стороне, нам побеждать!» Это немного изменённая цитата из текста песни группы «Алиса» «Небо славян».
Затем на трибуне появился баннер с изображением государственного герба Российской Федерации.
Перформанс болельщиков сборной России перед матчем с Испанией
Перформанс болельщиков сборной России перед матчем с Испанией
Видео перформанса российских болельщиков смотрите на «Чемпионате».
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Россия — Испания.