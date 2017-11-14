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Болельщики сборной России устроили перформанс перед началом матча с Испанией

Футбол

В преддверии товарищеского матча между сборными России и Испании на стадионе «Санкт-Петербург» российские болельщики организовали перформанс.

Как передаёт корреспондент «Чемпионата» Иван Карпов, болельщики вывесили на трибуне за воротами большой баннер с изображением медведя.

Надпись, расположенная под полотнищем, гласила: «Здесь, на родной стороне, нам побеждать!» Это немного изменённая цитата из текста песни группы «Алиса» «Небо славян».

Затем на трибуне появился баннер с изображением государственного герба Российской Федерации.

Перформанс болельщиков сборной России перед матчем с Испанией

Перформанс болельщиков сборной России перед матчем с Испанией

Фото: Иван Карпов
Перформанс болельщиков сборной России перед матчем с Испанией

Перформанс болельщиков сборной России перед матчем с Испанией

Фото: Иван Карпов

Видео перформанса российских болельщиков смотрите на «Чемпионате».

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Россия — Испания.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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